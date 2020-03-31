Кабмин назначил временным и.о. президента "Энергоатома" гендиректора Запорожской АЭС Котина

Кабинет министров Украины назначил временным исполняющим обязанности президента госпредприятия "Энергоатом" Петра Котина. Об этом говорится в распоряжении от 29 марта № 361-р, подписанном премьер-министром Денисом Шмыгалем.

"Возложить временно, до назначения в установленном порядке президента Государственного предприятия "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом", выполнение обязанностей президента указанного предприятия на генерального директора подразделения "Запорожская атомная электростанция" Петра Котина", - говорится в документе.

Петр Котин, 1961 года рождения, закончил Московский инженерно-физический институт по специальности "Атомные электростанции и установки". После завершения обучения в 1985 году начал работать оператором реактивного цеха Запорожской АЭС. Работал на всех ступенях оперативного реагирования, работал в сфере международной деятельности.

В дирекции "Энергоатома" возглавлял блок производства и работал с международными партнерами, с 2014 года вел стратегический проект "Энергетический мост Украина - Европейский Союз".

После должности директора по производству - заместителя исполнительного директора по производству ГП "НАЭК "Энергоатом" Котин в августе 2019 был назначен гендиректором "Запорожской АЭС".

Напомним, что ранее временным и.о. президента "Энергоатома" являлся Павел Павлишин - директор Ровенской АЭС. Он занял эту должность после увольнения 27 ноября президента НАЭК Юрия Недашковского.

В Минэнерго пояснили, что уволили его из-за ряда причин, в том числе неэффективного менеджмента и подозрения в растрате государственных средств.