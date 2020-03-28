Нардепа Лукашева выписали из Александровской больницы

Депутата Верховной Рады Александра Лукашева (фракция ОПЗЖ) выписали из Александровской клинической больницы, где он проходил лечение от коронавирусной больнице вместе с другими коллегами по парламенту - Сергеем Шаховым и Сергеем Вельможным.

Об этом LB.ua стало известно из своих источников.

Лукашев обратился к врачам на предыдущей неделе, но еще в понедельник, 23 марта, он отрицал наличие коронавируса.

Информацию о его болезни, однако, подтвердил нардеп Шахов. В одном из своих эфиров депутат рассказал, что болезнь у Лукашева протекает намного легче, чем у него или Вельможного.

Депутату Лукашеву 1 апреля исполняется 44 года.