Последний диагноз
Последний диагноз
Певица Maruv застряла в России и обматерила украинское посольство
Певица Maruv застряла в России и обматерила украинское посольство
Мэры итальянских городов эмоционально призывают жителей соблюдать карантин: ​"Куда вы, б***ь, все ходите?"
Мэры итальянских городов эмоционально призывают жителей соблюдать карантин: ​"Куда вы, б***ь, все ходите?"
"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
"Власти" Крыма сообщили о более 1 тыс. госпитализированных с пневмонией
Коронавирус обнаружили в Ирпене и Ворзеле
Коронавирус обнаружили в Ирпене и Ворзеле
Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения
Максим Степанов может возглавить Министерство здравоохранения
Минздрав впервые обнародовал возрастную разбивку больных с COVID-19
Минздрав впервые обнародовал возрастную разбивку больных с COVID-19
Начальник полиции Киева заразился коронавирусом
Начальник полиции Киева заразился коронавирусом
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
Виктор Трепак подтвердил, что уходит в отставку
ГлавнаяПолитика

Нардепа Лукашева выписали из Александровской больницы

Вылечился первый заразившийся коронавирусом депутат.

Нардепа Лукашева выписали из Александровской больницы
Фото: Telegram / Коронований Шахов

Депутата Верховной Рады Александра Лукашева (фракция ОПЗЖ) выписали из Александровской клинической больницы, где он проходил лечение от коронавирусной больнице вместе с другими коллегами по парламенту - Сергеем Шаховым и Сергеем Вельможным.

Об этом LB.ua стало известно из своих источников.

Лукашев обратился к врачам на предыдущей неделе, но еще в понедельник, 23 марта, он отрицал наличие коронавируса.

Информацию о его болезни, однако, подтвердил нардеп Шахов. В одном из своих эфиров депутат рассказал, что болезнь у Лукашева протекает намного легче, чем у него или Вельможного.

Депутату Лукашеву 1 апреля исполняется 44 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook, Twitter и Telegram
Темы: ,
Новости по теме:

Читайте также