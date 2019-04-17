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"Би-Би-Си" перечислила Порошенко первые 50 тыс. фунтов компенсации

Глава государства направит эти деньги на благотворительность.

"Би-Би-Си" перечислила Порошенко первые 50 тыс. фунтов компенсации
Фото: EPA\UPG

Британская корпорация "Би-Би-Си" перечислила президенту Петру Порошенко 50 тыс. фунтов стерлингов компенсации за публикацию недостоверной информации. Об этом Порошенко заявил вчера вечером в эфире телеканала "112 Украина".

"Сегодня на мой счет поступил первый транш в 50 тыс. фунтов, которые ВВС заплатила за компенсацию как извинение. Каждая копейка из этих средств сейчас будет переведена на благотворительность", - сказал президент.

Он подчеркнул, что впервые за историю британской корпорации действующий глава государства выиграл в суде "кейс" и защитил честь Украины и свою репутацию.

Напомним, в феврале 2019 года суд в Лондоне признал однобоким материал британской службы, в котором говорилось, что посредники президента Украины Петра Порошенко заплатили минимум 400 тыс. долл. за первую встречу с американским коллегой Дональдом Трампом. "Би-Би-Си" извинились за публикацию, а материал удалили.

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