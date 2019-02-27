Президент Петр Порошенко 27 февраля назначил послов Украины в Латвии и Азербайджан.

Представлять интересы Украины в Риге будет Александр Мищенко, который до 27 декабря прошлого года был послом в Азербайджане. Предыдущим послом Украины в Латвии был Евгений Перебийнос, но он покинул этот пост еще в январе 2017 года.

Фото: 1news.az Александр Мищенко

Вместо Мищенко в Баку направили Владислава Каневского, который с конца 90-х годов работал в дипломатических учреждениях Украины в Польше.

Фото: facebook.com/vladyslav.kanevskyi Владислав Каневский

Также Порошенко назначил посла Украины в Саудовской Аравии Вадима Вахрушева послом в Йемене по совместительству.

Другими указами президент уволил посла в Египте Геннадия Латия (был назначен в январе 2015 года) и посла в Катаре Евгения Микитенко (был назначен в декабре 2012 года).

Изменения в диппредставительствах Украины оформлены указами №42-46 от 27 февраля.