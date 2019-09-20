"Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект о разрешении обысков нардепов
"Слуг народа" отчитали за проваленный законпроект о разрешении обысков нардепов
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Зоряна Скалецька: «Я лишила дітей без приготованого борщу не задля того, щоб дати комусь реалізовувати свої «хотєлки»
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
Кучма в Минске выдвинул требования Украины для реализации "формулы Штайнмайера"
«За бортом» Рады
«За бортом» Рады
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
Финал Нетаньяху или пророссийская коалиция?
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Яценюк призвал обсуждать не "формулу Штаймайера", а "формулу Зеленского"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Коломойский - Гонтаревой: "Разговоры закончились, готовимся к суду"
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
Валерия Гонтарева: «Вся эта бригада, они не просто травят меня, но делают это нагло и еще стебутся»
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
В Раде не хватило голосов за отмену "правок Лозового"
ГлавнаяЭкономикаБизнес

Рада приняла закон о защите географических названий товаров

Украинское шампанское станет игристым вином.

Рада приняла закон о защите географических названий товаров
Фото: Михаил Палинчак

Верховная Рада в пятницу приняла во втором чтении и в целом законопроект №1065 о защите географических названий товаров. За него проголосовали 277 народных депутатов.

В связи с принятием законопроекта закон Украины "Об охране прав на указание происхождения товаров" переименован в закон "О правовой охране географических обозначений".

Под географическим обозначением в законопроекте подразумевается наименование, которое идентифицирует товар, который происходит из определенного географического места и который имеет особое качество, репутацию или другие характеристики, связанные с местом происхождения.

Автор законопроекта Роксолана Подласая пояснила, что, подписав Соглашение об ассоциации, Украина взяла на себя обязательство охранять европейские географические названия от подделок.

"Это значит, что мы соглашаемся, что шампанское можно изготавливать только из винограда, который растет во французском регионе Шампань. Принятие законопроекта 1065 означает, что украинские производители больше не смогут производить украинское шампанское, а перейдут на общемировую практику и будут называть свои вина игристыми", - говорила она на прошлой неделе во время рассмотрения законопроекта в первом чтении.

По ее словам, украинские названия-бренды также получат правовую защиту в Европейском Союзе. Их перечень сейчас формируется, в нем будет, например, гуцульская овечья брынза, мелитопольская черешня, закарпатское вино, карпатский мед.

Закон вступает в силу с 1 января 2020 года.

Читайте главные новости LB.ua в социальных сетях Facebook и Twitter
Темы: , ,
Новости по теме:

Читайте также