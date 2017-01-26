В Чили прибыл самый большой пожарный самолет

Гигантский самолет, оборудованный для борьбы с крупными пожарами, прибыл из США в Чили, где продолжают бушевать самые сильные природные пожары в истории этой страны.
Об этом сообщает ВВС.
Самолет, созданный на базе Boeing 747, способен нести на своем борту в 22 раза больше воды, чем другие пожарные самолеты.
Чили фактически находится в условиях чрезвычайного положения в связи большим количеством лесных пожаров, бушующих на территории страны.
По приблизительным данным, сейчас насчитывается около 85 крупных очагов. Сожжено уже около двух тысяч квадратных километров площади.
По данным AFP, сегодня в Чили пожарный застрял, помогая семье выйти из дома, и погиб. Еще трое спасателей погибли на прошлой неделе и трое пострадали.
Свою помощь в Чили уже направили Мексика, Перу и Франция.