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В Чили прибыл самый большой пожарный самолет

В стране бушуют лесные пожары.

В Чили прибыл самый большой пожарный самолет

Гигантский самолет, оборудованный для борьбы с крупными пожарами, прибыл из США в Чили, где продолжают бушевать самые сильные природные пожары в истории этой страны.

Об этом сообщает ВВС.

Самолет, созданный на базе Boeing 747, способен нести на своем борту в 22 раза больше воды, чем другие пожарные самолеты.

Чили фактически находится в условиях чрезвычайного положения в связи большим количеством лесных пожаров, бушующих на территории страны.

По приблизительным данным, сейчас насчитывается около 85 крупных очагов. Сожжено уже около двух тысяч квадратных километров площади.

По данным AFP, сегодня в Чили пожарный застрял, помогая семье выйти из дома, и погиб. Еще трое спасателей погибли на прошлой неделе и трое пострадали.

Свою помощь в Чили уже направили Мексика, Перу и Франция.

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Тэги: США, Чили, самолеты, лесные пожары

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