Премьер Эстонии предложил предоставлять гражданство некоренным жителям Юри Ратас считает, что это необходимо для безопасности страны.

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Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выступил за предоставление гражданства некоренным жителям, сообщает Немецкая волна.

"Снижение количества проживающих в Эстонии лиц без гражданства - это вопрос, который поможет решить сразу несколько проблем в Эстонии", - заявил он во вторник, 24 января, в эфире Эстонского телевидения.

По словам Ратаса, предоставление гражданства людям, уже долгое время проживающим в Эстонии, важно с точки зрения безопасности страны. Кроме того, такой шаг необходим для решения проблемы социальной отверженности, считает он.

"Наша задача - дать понять людям, которые десятки лет считают Эстонию своим домом, что они здесь не чужие", - подчеркнул премьер.

Одновременно глава коалиционного правительства Эстонии, сформированного в конце 2016 года, выразил сожаление, что тема предоставления гражданства некоренным жителям страны "никогда не выносилась на обсуждение".

"По этой части нет договоренности и в нынешней коалиции. Следовательно, в эстонском обществе решение этого вопроса не будет найдено до следующих выборов в парламент", - добавил он.

Напомним, с октября в Эстонии прекратили выпуск двух последних русскоязычных газет.