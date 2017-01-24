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Грэма Филлипса выгнали из парламента Британии

Филлипс пытался сопротивляться.

Британского пропагандиста телеканалов Russia Today и "Звезда" Грэма Филлипса выгнали из здания парламента Великобритании.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в Великобритании в Twitter.

"Никто не сможет испортить британско-украинские отношения. Даже такой щенок, как российский пропагандист Г.Филлипс, которого полиция выдворила из парламента Британии", - написала посол Украины Наталья Галибаренко в комментарии к видео, на котором тот изображен.

В ролике показано, как полицейский выталкивает пропутинского пропагандиста в дверь.

"Убирайтесь отсюда, вы лжец! Позор вам!" - слышен голос за кадром.

Филлипс попытался сопротивляться, но правоохранители выгнали его под одобрительные возгласы присутствующих.

Напомним, что в сентябре посол Украины призвала Великобританию заняться Грэмом Филлипсом. В ответ британский посол посоветовала Украине самой разбираться с Филлипсом.

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Тэги: Великобритания, Галибаренко Наталья, Грэм Филлипс

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