Грэма Филлипса выгнали из парламента Британии Филлипс пытался сопротивляться.

Британского пропагандиста телеканалов Russia Today и "Звезда" Грэма Филлипса выгнали из здания парламента Великобритании.

Об этом сообщается на странице посольства Украины в Великобритании в Twitter.

"Никто не сможет испортить британско-украинские отношения. Даже такой щенок, как российский пропагандист Г.Филлипс, которого полиция выдворила из парламента Британии", - написала посол Украины Наталья Галибаренко в комментарии к видео, на котором тот изображен.

Amb. Galibarenko: nobody can spoil UK-UA relations..even RU puppet propagandist G.Phillips who was just escorted by police from UK Parliam pic.twitter.com/DUvo9rQkdm — Ukraine's Emb. to UK (@UkrEmbLondon) January 23, 2017

В ролике показано, как полицейский выталкивает пропутинского пропагандиста в дверь.

"Убирайтесь отсюда, вы лжец! Позор вам!" - слышен голос за кадром.

Филлипс попытался сопротивляться, но правоохранители выгнали его под одобрительные возгласы присутствующих.

Напомним, что в сентябре посол Украины призвала Великобританию заняться Грэмом Филлипсом. В ответ британский посол посоветовала Украине самой разбираться с Филлипсом.