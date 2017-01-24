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Меркель заявила о возможном начале новой исторической эпохи

По мнению канцлера ФРГ, "открытость, а не популизм" будет ответом на глобализацию мира и наступления цифрового века.

Меркель заявила о возможном начале новой исторической эпохи
Ангела Меркель
Фото: http://news-front.info

Канцлер Германии Ангела Меркель заявила о возможном начале новой исторической эпохи, выступая перед религиозными лидерами в немецком Вюрцбурге.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Я думаю, что спустя четверть века после объединения Германии и окончания Холодной войны, новая историческая эпоха, возможно, сменит другую", - сообщила Меркель.

Она добавила, что "открытость, а не популизм" будет ответом на глобализацию мира и наступления цифрового века, несмотря на мечты некоторых о "возвращении к маленькому миру". По словам Меркель, популизмом и поляризацией "ничего не добиться".

Ранее, 22 января, глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер написал в своей колонке в газете Bild am Sonntag, что приход к власти Дональда Трампа означает "конец старых порядков XX века". При этом правила нового, XXI столетия, еще не определены до конца. Он также выразил надежду на плодотворную работу европейских стран с новой американской администрацией.

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Тэги: Германия, Ангела Меркель, Дональд Трамп

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