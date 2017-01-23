Трамп пригласил Нетаньяху в Вашингтон
Нетаньяху обсудил с Трампом ядерную сделку с Ираном, мирный процесс в Палестине и другие вопросы.
Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.
Об этом сообщила на пресс-служба Нетаньяху, передает агентство Рейтер.
Пресс-служба израильского премьера назвала разговор "очень теплым".
Согласно этой информации, Трамп пригласил израильского премьера на встречу в Вашингтон в феврале. Точная дата будет определена в ближайшие дни.
"Премьер-министр выразил желание тесно сотрудничать с президентом Трампом, чтобы выработать общий подход к укреплению мира и безопасности в регионе, без расхождений между США и Израилем", - отмечается в заявлении.
Как сообщается, Нетаньяху также обсудил с Трампом ядерную сделку с Ираном, мирный процесс в Палестине и другие вопросы.
Напомним, что отношения США и Израиля резко осложнились из-за того, что представитель Штатов в ООН позволил в декабре принять в Совбезе резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений. Тогда Нетаньяху выразил уверенность, что все исправится после смены президента США.
Позже, в начале января, Палата представителей США осудила резолюцию Совбеза ООН по Израилю.