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Трамп пригласил Нетаньяху в Вашингтон

Нетаньяху обсудил с Трампом ядерную сделку с Ираном, мирный процесс в Палестине и другие вопросы.

Трамп пригласил Нетаньяху в Вашингтон
Биньямин Нетаньяху
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху провели телефонный разговор.

Об этом сообщила на пресс-служба Нетаньяху, передает агентство Рейтер

Пресс-служба израильского премьера назвала разговор "очень теплым".

Согласно этой информации, Трамп пригласил израильского премьера на встречу в Вашингтон в феврале. Точная дата будет определена в ближайшие дни.

"Премьер-министр выразил желание тесно сотрудничать с президентом Трампом, чтобы выработать общий подход к укреплению мира и безопасности в регионе, без расхождений между США и Израилем", - отмечается в заявлении.

Как сообщается, Нетаньяху также обсудил с Трампом ядерную сделку с Ираном, мирный процесс в Палестине и другие вопросы.

Напомним, что отношения США и Израиля резко осложнились из-за того, что представитель Штатов в ООН позволил в декабре принять в Совбезе резолюцию, осуждающую строительство израильских поселений. Тогда Нетаньяху выразил уверенность, что все исправится после смены президента США.

Позже, в начале января, Палата представителей США осудила резолюцию Совбеза ООН по Израилю.

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Тэги: США, Израиль, Биньямин Нетаньяху, дипломатические отношения, Дональд Трамп

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