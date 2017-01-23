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ООН нужна США не меньше, чем США нужны ООН, - Ельченко

При Буше США также серьезно урезали взносы в бюджет ООН - но потом их пришлось все равно платить - как долги.

ООН нужна США не меньше, чем США нужны ООН, - Ельченко
Капитолий, Вашингтон
Фото: EPA/UPG

США вряд ли будут ссориться с ООН.

Такое мнение в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко.

«Одно дело говорить президенту выбранном, а другое дело, когда ты президент действующий», - сказал Ельченко.

Он пояснил, что ООН нужна США не меньше, чем США нужны ООН. «Поскольку есть сирийский вопрос. Есть и деловые. Есть Аль-Каида. Есть Афганистан, Ирак и все остальное. И с этим всем нужно что-то делать, а везде является участие ООН. Поэтому в интересах США, как мне кажется, это участие увеличить, укрепить, а не выбрасывать ООН и идти делать все самим. Это в современном мире уже просто невозможно », - сказал он.

Кроме того, на это указывают определенные индикаторы. «Например, за последние много лет существования ООН только во время пребывания у власти президента от демократов постпред США при ООН включался к членам кабинета. То есть входил в узкий круг 5-6 президентских министров. Республиканцы этого никогда не делали - показывая, что они не считают должность постпреда при ООН важной. Но вот новый постпред США после Саманты Пауэр - Ники Хейли - сразу заявила, что она согласилась на эту должность только при условии ее включения в кабинет президента Трампа. То есть и она, и президент Трамп этим показывают, что ООН для них важна организация », - считает Ельченко.

Он также предположил, что на первом этапе Трамп может попробовать реализовать угрозы вести себя более жестко с ООН и даже урезать ему финансирование, однако впоследствии ему придется изменить свою позицию - точно также как когда-то начиналось при президенте США Буше-младшем. 

«Тогда представителем США в ООН был назначен господин Болтон. И он начал с того, что ходил и всем угрожал - если вы безоговорочно поддержите позицию США по любому вопросу, то можете вообще не ходить на заседания: все равно здесь будет наша политика. Но через несколько месяцев он понял, что так в ООН дела не делаются. Хотя тогда США также серьезно урезали взносы в бюджет ООН. Но со временем их пришлось все равно платить - как долги. Так что это ничего США не дало», - рассказал Ельченко.

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Тэги: ООН, Совбез ООН, Владимир Ельченко

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