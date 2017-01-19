Столтенберг отверг заявления Трампа об "устарелости" НАТО "НАТО является сильнейшим военным альянсом истории".

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Фото: EPA/UPG

Генсек НАТО Йенс Столтенберг отверг заявления избранного президента США Дональда Трампа относительно того, что блок НАТО "устарел".

Об этом сообщает The Washington Post.

По словам Столтенберга, Альянс постоянно развивается, чтобы должным образом реагировать на угрозы безопасности. При этом он подчеркнул, что военно-политический блок приложил серьезные усилия для своей модернизации и быстро приспособился к измененному европейскому пейзажу в области безопасности после оккупации Крыма Россией.

Генсек НАТО также заявил, что надеется на сотрудничество с Трампом и абсолютно уверен, что США будут по-прежнему привержены гарантиям безопасности". По его словам, в США существует двухпартийная поддержка Альянса.

"НАТО постоянно изменяется. Вот почему НАТО является сильнейшим военным альянсом в истории", - подчеркнул Столтенберг.

Ранее в интервью Трамп заявил, что Альянс устарел, поскольку не смог защититься от террористических атак. Он также сказал, что всегда испытывал "большое уважение" к канцлеру Германии Ангеле Меркель, но назвал ее политику по мигрантам"катастрофической ошибкой", которая открыла дверь для террористических атак.

Напомним, на прошлой неделе кандидат на пост главы Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что Путин хочет расколоть НАТО. Отвечая на вопросы сенаторов, он сказал, что он будет выступать за укрепление единства НАТО и в частности за поддержку стран Балтии, которые ощущают угрозу со стороны России, и за территориальную целостность Украины. При этом он заявил, что США нуждаются в усилении своей военной мощи.