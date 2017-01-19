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В Турции задержали организатора выставки, во время которой убили посла РФ

Правоохранители проверяют возможную связь между организатором выставки и убийцей посла. 

В Турции задержали организатора выставки, во время которой убили посла РФ
Убитый в Анкаре Андрей Карлов
Фото: EPA/UPG

Турецкая полиция задержала организатора выставки, во время которой был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов.

Об этом сообщает Hurriyet.

"Правоохранители проверяют возможную связь между организатором выставки и убийцей посла. Задержание организатора фотовыставки было проведено в связи с тем, что злоумышленник за несколько дней до убийства Карлова посетил выставочный центр с целью подготовки нападения", - говорится в сообщении.

Напомним, что 19 декабря в Турции был убит русский посол Андрей Карлов. Убийца российского посла служил в полиции Анкары.

Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийство посла шагом к дестабилизации турецко-российских отношений.

Ответственность за убийство взяла на себя сирийская коалиция умеренных и экстремистских группировок.

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Тэги: Россия, Турция, убийство, послы, задержание

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