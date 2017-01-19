В Турции задержали организатора выставки, во время которой убили посла РФ
Правоохранители проверяют возможную связь между организатором выставки и убийцей посла.
Турецкая полиция задержала организатора выставки, во время которой был убит посол РФ в Турции Андрей Карлов.
Об этом сообщает Hurriyet.
"Правоохранители проверяют возможную связь между организатором выставки и убийцей посла. Задержание организатора фотовыставки было проведено в связи с тем, что злоумышленник за несколько дней до убийства Карлова посетил выставочный центр с целью подготовки нападения", - говорится в сообщении.
Напомним, что 19 декабря в Турции был убит русский посол Андрей Карлов. Убийца российского посла служил в полиции Анкары.
Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал убийство посла шагом к дестабилизации турецко-российских отношений.
Ответственность за убийство взяла на себя сирийская коалиция умеренных и экстремистских группировок.