Bloomberg сообщил об изменении настроений в Кремле по поводу Трампа В Москве обеспокоены противоречивыми заявлениями Трампа и его команды.

Трамп Фото: EPA/UPG

В Кремле эйфория по поводу избрания Дональда Трампа президентом США сменилась скептицизмом по поводу того, что в отношениях России и США может наметиться какой-то прогресс.

Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на четырех высокопоставленных российских чиновников.

Беспокойство в Кремле вызывают противоречивые заявления Трампа. Так, в декабре избранный президент США заявил, что его стране нужно наращивать ядерный потенциал, а на прошлой неделе в интервью выразил мнение, что ядерный арсенал нуждается в "очень существенном сокращении". Источники Bloomberg среди российских чиновников уточнили, что не будут оценивать заявления Трампа, сделанные до инаугурации.

Как отмечает Bloomberg со ссылкой на свои российские источники, в Кремле также обеспокоены тем, что заявления кандидата на должность госсекретаря США Рекса Тиллерсона и кандидата на пост министра обороны Джеймса Мэттиса по НАТО и России противоречат тем, что делал ранее сам Трамп.

"Существует разумный сдвиг ожиданий в Кремле, - сказал Алексей Чеснаков, бывший сотрудник АП РФ и бывший заместитель секретаря генсовета партии "Единая Россия" в интервью Bloomberg. - Теперь руководство четко понимает, что восстановление связей будет нелегким, а новые скандалы ухудшат шансы [на их восстановление]".

При этом Bloomberg отмечает, что российские чиновники могут намеренно говорить о снижении ожиданий от Трампа в Кремле, поскольку российские власти подозреваются в организации кибератак, направленных на победу Трампа на выборах.

Кроме того, по данным агентства, российское государственное телевидение изменило манеру подачи новостей о Трампе, хотя и посвящает ему львиную долю эфирного времени, которое обычно отводится президенту РФ Владимиру Путину. Теперь в сюжетах добавляют, что питать иллюзий по поводу нового президента США и надеяться на быстрое улучшение отношений не стоит.

Инаугурация избранного президента США Дональд Трамп состоится в пятницу, 20 января.