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Обама рассказал о своих планах после ухода с поста президента

В ближайшее время уходящий президент не претендует на какие-либо выборные должности.

Обама рассказал о своих планах после ухода с поста президента
Барак Обама с семьей
Фото: EPA/UPG

Президент США Барак Обама после ухода со своего поста начнет писать книгу и проведет больше времени с семьей. 

Об этом он заявил в ходе своей последней пресс-конференции. 

"Хочу немного помолчать и не слышать все время, как я говорю", - заявил Обама.

По его словам, в ближайшее время он не претендует на какие-либо выборные должности и хочет отдохнуть. При этом Обама добавил, что остается гражданином США.

У Обамы заканчивается второй президентский срок. Он является главой США с 2009 года. 

20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, свыше 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа.

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Тэги: США, Барак Обама

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