Обама рассказал о своих планах после ухода с поста президента В ближайшее время уходящий президент не претендует на какие-либо выборные должности.

Барак Обама с семьей Фото: EPA/UPG

Президент США Барак Обама после ухода со своего поста начнет писать книгу и проведет больше времени с семьей.

Об этом он заявил в ходе своей последней пресс-конференции.

"Хочу немного помолчать и не слышать все время, как я говорю", - заявил Обама.

По его словам, в ближайшее время он не претендует на какие-либо выборные должности и хочет отдохнуть. При этом Обама добавил, что остается гражданином США.

У Обамы заканчивается второй президентский срок. Он является главой США с 2009 года.

20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.

Как сообщалось ранее, свыше 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа.