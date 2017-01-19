Обама рассказал о своих планах после ухода с поста президента
В ближайшее время уходящий президент не претендует на какие-либо выборные должности.
Барак Обама с семьей
Президент США Барак Обама после ухода со своего поста начнет писать книгу и проведет больше времени с семьей.
Об этом он заявил в ходе своей последней пресс-конференции.
"Хочу немного помолчать и не слышать все время, как я говорю", - заявил Обама.
По его словам, в ближайшее время он не претендует на какие-либо выборные должности и хочет отдохнуть. При этом Обама добавил, что остается гражданином США.
У Обамы заканчивается второй президентский срок. Он является главой США с 2009 года.
20 января состоится инаугурация избранного президента США Дональда Трампа.
Как сообщалось ранее, свыше 50 конгрессменов объявили бойкот инаугурации Трампа.