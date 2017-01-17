Британия продолжит вести совместную с ЕС международную политику, - Мэй Британский премьер отметила, что в условиях усиления вызовов необходимо усилить сотрудничество.

Тереза Мэй Фото: d.christiantoday.com

Великобритания продолжит тесное сотрудничество со странами ЕС в международной политике и в области безопасности после того как покинет Евросоюз.

Об этом сообщила британский премьер Тереза Мэй во время ключевой речи относительно планов Британии по Brexit, которую транслировали британские телеканалы, передает "Укринформ".

"Британия вела Европу в вопросах мер для усиления безопасности континента. Был ли то вопрос введения санкций против России за ее действия в Крыму, работа над вопросами мира и стабильности на Балканах или защита внешних границ Европы. Мы продолжим тесно работать с нашими европейскими союзниками в международной политике и политике в области безопасности даже когда мы покинем ЕС", - сказала она.

Мэй отметила, что в условиях усиления вызовов необходимо усилить сотрудничество.

Напомним, Мэй планирует начать формальную процедуру выхода Британии из ЕС в марте этого года.