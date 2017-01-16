Сирийские повстанцы согласились приехать на организованные Россией переговоры Переговоры пройдут в Астане без участия курдов.

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Сирийские повстанческие группы согласились принять участие в переговорах в столице Казахстана, инициированных Россией, Турцией и Ираном.

Изначально днем начала межсирийских переговоров называлось 23 января, но, как отметил в минувший четверг пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, официально эта дата пока не объявлялась.

Борющиеся с режимом Башара Асада силы на переговорах в Астане будут добиваться расширения режима прекращения огня, а также сосредоточатся на гуманитарных вопросах, а не на политических дискуссиях, сообщает агентство "Рейтер" со ссылкой на официальное заявление повстанческих групп.

"Первое, что будет обсуждаться, это вопрос о прекращении огня и нарушениях со стороны режима", - сказал представитель Свободной сирийской армии на условиях анонимности.

Повстанцы приняли решение об участии в мирных переговорах по итогам встреч, которые продолжаются в Турции. Сейчас они работают над формированием делегации.

Переговоры в Астане начали готовиться после того как российский президент Владимир Путин 29 декабря объявил о прекращении огня в Сирии. Соглашение было заключено при участии России, Турции и Ирана между повстанческими группировками и правительством Асада.

На прошлой неделе стало известно, что представители сирийских курдов не получили приглашения на переговоры в Астане.

12 января спецпосланник генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура признавал, что перемирие в Сирии в основном соблюдается, однако к срыву переговоров в Астане могут привести бои между правительственными войсками и повстанцами в окрестностях Дамаска.

До сих пор главным требованием повстанцев была безоговорочная отставка президента Асада. Сам Асад в интервью французским журналистам, опубликованном 9 января, заявил, что обсуждение этого вопроса возможно только в контексте изменений в сирийской конституции.