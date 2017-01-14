В Петербурге полиция приняла спектакль за реальные события и предотвратила "самоубийство" После извинений они вернули актрису и режиссера обратно на спектакль.

В российском Санкт-Петербурге полиция задержала режиссера и актрису Театра.doc во время спектакля, восприняв как реальные угрозы самоубийства, которые, в соответствии со сценарием, выкрикивала актриса.

О этом информирует РИА Новости.

Согласно сообщению, по сценарию актриса, стоя на балконе, кричала, что совершит самоубийство. Патрулировавшие улицу полицейские приняли представление за реальность, после чего задержали актрису и режиссёра с целью пресечения суицида.

После полицейским стало ясно, что произошедшее являлось частью спектакля, они принесли извинения и вернули актрису и режиссера обратно на спектакль.

Как говорится в сообщении самого театра, действие спектакля "Неявные воздействия" разворачивается не на сцене, а в городском пространстве: "на улицах и в торговых центрах, в заброшенных домах и на площадях, в кабинках общественного туалета и в парках, в метро и в тесных коридорах частных квартир". Зрители не знают, где в очередной раз произойдет спектакль, пока не приобретут билеты.

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