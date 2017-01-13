В Сальвадоре зафиксировали первый день без убийств за год В республике совершается больше всего убийств в мире.

Сан-Сальвадор, Эль-Сальвадор Фото: arrivo.ru

В республике Эль-Сальвадор (государство в Центральной Америке) зафиксировали день, когда не было совершено ни одного убийства.

Об этом пишет The Guardian.

Глава полиции Сальвадора сообщил, что днем без убийств стало 11 января. Предыдущий такой день был зафиксирован в государстве годом ранее - 22 января 2015 года. Также убийств не совершалось один день 2013 году и два дня в 2012 году.

Сальвадор - республика, в которой совершается больше всего убийств в мире, отмечает The Guardian. В стране 81,2 человека на 100 тыс. населения умирают насильственной смертью.

В 2015 году в Сальвадоре произошло 104 убийства на 100 тыс. человек. Это самый высокий показатель среди всех стран, в которых не ведутся военные действия. В 2016 году число убийств сократилось на 20% до 81,2 человек на 100 тыс. населения, однако уровень насилия в Сальвадоре по-прежнему остается самым высоким в мире.