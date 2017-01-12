Турция раскритиковала США за поддержку курдского ополчения В Анкаре надеются, что администрация Трампа пересмотрит политику США в Сирии.

Курдское ополчение Фото: EPA/UPG

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Кэлин раскритиковал армию США после того, как центральное командование ВС США ретвитнуло заявление альянса "Демократические силы Сирии" (ДСС), который ведет борьбу с исламистами в Сирии при поддержке США. В заявлении альянса указывалось, что организация не имеет связей с боевиками, воюющими против турецкого государства.

Как сообщает агентство Рейтер, в СДС входят и курдские Отряды народной самообороны (ОНС), которые Анкара считает ответвлением запрещенной в Турции группировки "Рабочая партия Курдистана" (РПК).

"ДСС подтверждает, что не имеет никаких связей с РПК", - говорится в твите. При этом в сообщении также подчеркивается, что ДСС хочет поддерживать крепкие взаимоотношения с соседними странами, включая Турцию.

"Это шутка или @CENTCOM потерял здравый смысл, - ответил пресс-секретарь Эрдогана на заявление ДСС. - Вы полагаете, что кто-либо купится на это? США должны прекратить попытки узаконить террористическую группу".

Поддержка, которую США оказывают ОНС уже давно является камнем преткновения в отношениях Турции и США, которые являются союзниками по НАТО и участвуют в международной коалиции, которая ведет борьбу против террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ).

Турция надеется, что приходящая американская администрация при избранном президенте Дональде Трампе пересмотрит свою политику в Сирии и прекратит оказывать поддержку бойцам курдского ополчения.