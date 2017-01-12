В Тбилиси ранили зятя президента Грузии Возбуждено уголовное дело.

Архив Фото: Depositphotos/Elnur

В Тбилиси ранен зять президента страны Георгрия Маргвелашвили Миндиа Гогочури.

Об этом сообщает телеканал "Рустави 2".

Информацию о ранении подтвердили в МВД Грузии. возбуждено уголовное дело по двум статьям: об умышленном нанесении вреда здоровью и о незаконном ношении огнестрельного оружия.

Отмечается, что Гогочури доставили в Центр неотложной помощи Республиканской больницы.

Ранее, 7 января, в Тбилиси напали на генерального директора телекомпании "Рустави 2" Нику Гварамия. Позднее в совершении нападения признался Рати Гачечиладзе, сын оппозиционного кандидата в президенты Грузии и бывшего владельца телекомпании "Маэстро". Гачечиладзе назвал свои действия "реакцией на физическое и моральное оскорбление" со стороны Гварамия. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, что в конце декабря экс-министр по евроинтеграции Грузии был ранен в Тбилиси.Состояние лидера грузинской оппозиции Алекси Петриашвили оценивалось как тяжелое.