В Германии нашли могилу первой украинки - доктора исторических наук Долгое время она считалась утраченной.

В Германии найдена могила известного историка Натальи Полонской-Василенко, которая долгое время считалась утраченной.

Об этом сообщает Институт национальной памяти в Facebook.

Согласно сообщению, могилу Полонской-Василенко нашли на кладбище в доме престарелых в Дорнштадте вблизи Ульма, Баден Вюртенберг (Германия).

Наталья Полонская-Василенко умерла здесь 8 июня 1973 года.

Фото: facebook.com/uinp.gov.ua

Наталья Полонская-Василенко-Моргун - историк, археолог, археограф, архивист, мемуарист. Дочь генерала, военного историка Дмитрия Меньшова. Представительница исторической школы ученика Владимира Антоновича Митрофана Довнар-Запольского. Жена академика Николая Василенко. Первая женщина, избранная приват-доцентом Университета Св. Владимира (нынешний КНУ имени Тараса Шевченко).

Первая в Украине женщина-доктор исторических наук - в 1940 году она с триумфом защитилась в Москве в Институте истории АН СССР, но осталась работать в Украине. С 1944-го находилась в эмиграции. Профессор Украинского Свободного Университета в Мюнхене.

Фото: facebook.com/uinp.gov.ua

С 1951 года вместе со своим третьим мужем экономистом Александром Моргуном жила в Германии в доме престарелых в городе Дорнштадт вблизи Ульма.

Напомним, в начале января в Чехии вырыли из могилы останки украинского писателя Александра Олеся (Кандыбы) и его месте похоронили другого человека.

Министр культуры Евгений Нищук предложил властям Киева изучить возможность создания пантеона для почетных захоронений украинцев в столице. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что вопрос перезахоронения выдающихся украинцев будет решать специальная межведомственная комиссия при Министерстве культуры.