Демократы и республиканцы в Конгрессе США хотят закрепить санкции против России специальным законом Разработали совместный законопроект.

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Депутаты обеих партий представили законопроект о введение всеобъемлющих санкций в отношении России и хотят провести его через Конгресс, чтобы закрепить на законодательном уровне.

Об этом они заявили на совместной пресс-конференции в Вашингтоне.

«Мнение мое и моих коллег – Путин не друг США», заявил сенатор Роберт Менендез от Демократической партии.

По его словам, этот новый закон предлагают совместно сенаторы демократы и республиканцы. Он подчеркнул, что важно провести этот закон через Сенат, поскольку неизвестно какая будет политика новоизбранного президента Трампа относительно санкций и если они введены как директива, то их будет просто отменить. Если же санкции будут утверждены Конгрессом, то их отменить будет намного тяжелее.

В свою очередь политик-республиканец Линдси Грэм пошутил, что Владимира Путина надо поблагодарить за то, что он объединил республиканцев и демократов. Он подчеркнул, что Путин хочет разрушить НАТО и ослабить Европу. США в свою очередь пытаются заставить Россию заплатить высокую цену за свои действия.

Кроме того, проект закона имеет целью "послать четкий месседж, что ключевые республиканцы продолжают настаивать на наказании России за ее агрессивное поведение, "несмотря на желание избранного президента улучшить отношения с Кремлем, а также умаление с его стороны последствий вмешательства России в выборы".

"Каждая спецслужба США пришла к выводу, что они целенаправленно мешали нашим президентским выборам. Это нападение на нашу демократию. Это нападение на наш суверенитет. Мы должны реагировать соответствующим образом и решительно. Речь идет о защите нашей страны", - написал сенатор-демократ Бен Кардин в Facebook после мероприятия.

Документ получил название "Акт по противодействию боевым действиям со стороны России – 2017". Он появится после того, как на прошлой неделе американское разведывательное сообщество обнародовало рассекреченную часть доклада о вмешательстве России в президентские выборы в США.

В пресс-анонсе мероприятия указывается, что новые санкции, как ожидается, будут вводить запрет на выдачу виз и замораживание активов тех, кто подрывает кибербезопасность государственной или частной инфраструктуры и демократических институтов". Ограничения могут также охватить соглашения с российским оборонным и разведывательным секторами, "потенциально усложняя для банков ведение бизнеса с российскими военными и шпионскими агентствами".

Кроме того, законопроект закрепит санкции администрации Обамы против России, введенные в ответ на вмешательство РФ в выборы и ее попытку аннексии Крыма в 2014 году. Документ также будет запрещать любые действия, что подразумевает признание российского суверенитета над Крымом.

Законопроект является двупартийный, поэтому возможность его принятия высокая.

Ранее сегодня в Конгресс США внесли проект закона о создании комиссии по расследованию кибератак.

В конце декабря президент США Барак Обама заявил о причастности России к хакерским атакам и ввел санкции против российских спецслужб ФСБ, ГРУ, а также нескольких физических и юридических лиц. Администрация президента Барака Обамы также выслала 35 российских дипломатов и закрыла две загородных резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде.