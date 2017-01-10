«На сьогодні я не бачу підстав, що Велика Британія самоусунеться від «українського питання»», - посол Наталія Галібаренко З виходом Великої Британії з ЄС Київ втрачає «голос» надійного адвоката в європейських структурах. Водночас залишаючи Євросоюз Лондон не залишає Європу і тому збирається бути залученим і надалі до «українського кейсу» питань, не кажучи про двосторонні відносини. Про вплив Брекcіту на політику Лондону, зокрема щодо України, про перспективи торгівельно-економічної співпраці з огляду на подальше незастосування до Великої Британії Угоди про ЗВТ України з ЄС, про військо-технічне та співробітництво правоохоронних органів країн, а також чи збирається Лондон виконувати Будапештський меморандум в ексклюзивному інтерв‘ю LB.ua розповіла Надзвичайний і Повноважний Посол України в Великій Британії Наталія Галібаренко. Игорь Соловей , Руководитель отдела "МИР", LB.ua

Фото: focus.ua Наталія Галібаренко

В січні виповнюється 25 років дипломатичних відносин між Україною та Велика Британією. Як в цілому Ви їх оцінюєте і наскільки вагомою є підтримка Лондона України на політичній арені?

Велика Британія є одним із найбільш потужних гравців на світовій арені. Протягом усіх 25 років двосторонніх відносин британські уряди ніколи не відверталися від нас. Україна була, є і, я переконана, залишатиметься і надалі в полі підвищеної уваги Лондона. Початок російської агресії на сході України та окупація Криму стали тому черговим свідченням. Уряд Великої Британії відіграв ключову роль у питанні запровадження санкцій проти Росії, замороження її участі у форматі Великої вісімки та засудження дій Москви на майданчику усіх провідних міжнародних організацій.

Чи змінилися і як настрої двосторонніх відносин за цей рік, який Ви працюєте в Лондоні? Наскільки потужним є діалог з британською стороною у порівнянні з іншими країнами?

Цього року в історії Британії відбулася подія, яка визначатиме зовнішньополітичні та внутрішньополітичні пріоритети країни, без перебільшення, на десятиріччя.

Британія залишає ЄС – однак не залишає Європу. Звичайно, буде не правильно говорити, що Брексіт не позначився на порядку денному уряду Британії та його зовнішній політиці. З одного боку, розвиток двосторонніх відносин та заяви керівництва країни свідчать про те, що Україна не вибула з порядку денного пріоритетів Великої Британії. Ми так само сильно відчуваємо потужну політичну підтримку, навіть незважаючи на те, що Британія не бере участі у Нормандському форматі.

Велика Британія також надає нашій державі вагому експертну, фінансову та гуманітарну допомогу, орієнтовану на підтримку реформ у політичній, адміністративній, економічній, судовій та інших сферах, а також, що дуже важливо, для подолання наслідків російської агресії.

З іншого боку, не буду приховувати, що деякі питання двостороннього порядку денного перебувають під впливом Брексіту. Насамперед це стосується наших неодноразових пропозицій щодо спрощення візового режиму для громадян України. На жаль, уряд Великої Британії не готовий піти нам назустріч через власні плани щодо ужорсточення контролю за трудовою міграцією

Щодо політичного діалогу з британською стороною, то факти говорять самі за себе. У 2016 році відбулися шість зустрічей та контактів на рівні президента України та прем’єр-міністра Великої Британії, а також глав зовнішньополітичних відомств. Відбувся обмін візитами міністрів закордонних справ, більше двадцяти візитів на рівні депутатів. У вересні Україну та що ще більш важливо звільнені території Донбасу відвідала делегація Комітету у закордонних справах парламенту Великої Британії. Сподіваюсь, що у цьому році наш діалог буде поглиблений. У нас є цікаві ідеї, в тому числі щодо спільного відзначення протягом року 25-річчя дипвідносин. Ми їх опрацьовуємо з британськими партнерами.

Фото: EPA/UPG Зліва направо: Президент Франції Франсуа Олланд, президент України Петро Порошенко, президент США Барак Обама, прем*єр-міністр Великобританії Девід Кемерон, канцлер Німеччини Ангела Меркель і прем*єр-міністр Італії Ренці під час наради щодо ситуації в Україні, Ньюпорт, Південний Уельс, 04 вересня 2014.

Щодо політичного діалогу з британською стороною, то факти говорять самі за себе. У 2016 році відбулися шість зустрічей та контактів на рівні президента України та прем’єр-міністра Великої Британії, а також глав зовнішньополітичних відомств. Відбувся обмін візитами міністрів закордонних справ, більше двадцяти візитів на рівні депутатів. У вересні Україну та що ще більш важливо звільнені території Донбасу відвідала делегація Комітету у закордонних справах парламенту Великої Британії. Сподіваюсь, що у цьому році наш діалог буде поглиблений. У нас є цікаві ідеї, в тому числі щодо спільного відзначення протягом року 25-річчя дипвідносин. Ми їх опрацьовуємо з британськими партнерами.

Британія – острівна країна, яка ще й взяла курс на самоізоляцію. Наскільки глибоко Лондон обізнаний з ситуацією в Україні? Які теми (напрями, сфери) найбільше цікавлять британський уряд?

Як я вже говорила, рішення про вихід з ЄС, зовсім не означає, що Британія самоусувається від європейських справ.

Крім того, Сполучене Королівство залишається постійним членом РБ ООН, Великої сімки, НАТО, Ради Європи. Тож не варто хвилюватися щодо курсу на самоізоляцію. Британія є глобальним гравцем та 6-ю найбільшою економікою світу і за будь-якого розвитку подій такий курс буде збережений.

Лондон добре обізнаний з ситуацією в Україні, усвідомлює всю складність завдань, які стоять перед нами в контексті реформування країни в умовах російської агресії. Лише в минулому році ми отримали більше 30 мільйонів фунтів стерлінгів у вигляді технічної допомоги. Наприклад, в рамках Фонду ефективного управління на 2016/2017 фінансовий рік обсяги допомоги Україні були збільшені до 12 млн. фунтів стерлінгів. Йдеться про посилення верховенства права та реформування поліції, судової системи, покращення бізнес-середовища, проведення антикорупційних заходів та забезпечення незалежності ЗМІ. Частина з цих грошей спрямовується на підтримку роботи, яку проводить Міністерство з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України. Крім того, Велика Британія взяла активну участь в підготовці українських детективів НАБУ.

Минулого року для роботи в МЗС та Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій та внутрішньо переміщених осіб України були відряджені британські радники.

Британія є серед країн-гарантів України по Будапештському меморандуму. Разом з тим уже стало очевидно, що цей документ став пустим. Ви донесли Лондону, що Київ уже не вірить в політичні гарантії?

Фото: EPA/UPG

Під час своїх контактів з британськими партнерами я не приховую, що українське суспільство розчароване невиправданими політичними гарантіями, які надав Будапештський меморандум. Так само як і тим, що позбавлена гарантій безпеки Україна фактично залишилася наодинці з агресором.

У Лондоні дійсно розглядають Будапештський меморандум як політичний, юридично не зобов’язуючий, документ. Однак це не забороняє провести передбачені Меморандумом консультації за участю всіх країн-підписантів. Головною ж перепоною є те, що саме Росія ігнорує усі пропозиції. Як підписант цього документа, РФ його брутально порушила та перетворила на нікчемний папірець. До речі, так само Росія вчинила і щодо всіх базових двосторонніх угод з Україною, у тому числі Договору про дружбу, співробітництво і партнерство.

Британія продовжила програму підготовки українських військових ще на рік – через «провокаційні дії Росії». Цим допомога Британії обмежиться?

Уряд Великої Британії ухвалив рішення щодо продовження програми підготовки українських військовослужбовців на 2018 рік. До березня 2017 року загальна кількість підготовлених британськими інструкторами військових Збройних Сил України має бути доведена до 5 тисяч осіб. Така співпраця є взаємовигідною: як країна-член НАТО, британська сторона ділиться з нами передовими практиками і технологіями, а в наших бійців є досвід реальних бойових дій з потужним противником.

Є реальні можливості для нарощування допомоги з боку британського уряду відповідно до двостороннього Меморандуму про взаєморозуміння щодо співробітництва у сфері оборони, який ми уклали минулого року.

Фото: EPA/UPG Міністр оборони Великобританії Майкл Феллон (ліворуч) спілкується з британськими інструкторами після тренування українських військовослужбовців на полігоні Житомира, 2015 р

Яку позицію займе Лондон в разі подачі заявки України на вступ до НАТО?

НАТО завжди декларувало політику «відкритих дверей» для України в разі бажання і готовності. З точки зору об’єктивних реалій ми обрали оптимальний на сьогодні шлях – досягнення сектором безпеки і оборони стандартів країни-члена НАТО до 2020 року. Уряд Великої Британії готовий нас підтримати у цьому.

Британія виходить з ЄС, а значить угода про ЗВТ України з ЄС не діятиме – як в такому випадку український бізнес може заходити і працювати в Британії?

Важливо пам’ятати, що переговори щодо виходу Британії з ЄС розпочнуться лише в березні цього року. Але навіть після формального початку переговорів і до моменту виходу з Євросоюзу Велика Британія залишатиметься повноцінним учасником усіх діючих для неї договорів в рамках ЄС, включаючи Угоду про асоціацію з Україною.

Разом з цим, ми вже порушили питання щодо започаткування в перспективі обговорення нових правових рамок, які регулюватимуть наші торговельно-економічні відносини після виходу Британії з ЄС.

Чи співпрацює Лондон з Україною в справах наших втікачів і корупціонерів?

Відповідні міністерства та відомства підтримують прямі контакти з цих питань. Нещодавно відбувся візит до Лондона Генерального прокурора України Юрія Луценка. З огляду на особливий характер справ можу лише повідомити, що питання відповідної співпраці обговорювалися ним під час зустрічей з британськими партнерами.

Лондон останнім часом особливо прискіпливо ставиться до розслідування випадків шахрайства і відмивання грошей, у тому числі російських.

Фото: EPA/UPG

Санкції до РФ продовжили на наступних півроку. Ваш прогноз на їх подальшу перспективу і позиція в них Британії?

Не секрет, що всередині ЄС лунають окремі голоси на користь послаблення санкцій або їх поетапного скасування. Але Британія до них не належить і дотримується чіткої позиції – санкції проти Росії повинні діяти до повного виконання нею Мінських домовленостей. Спроби російської пропагандистської машини перекласти відповідальність за невиконання Мінська не мають успіху ані в уряді Британії, ані суспільстві.

З якими складнощами сьогодні зіштовхується посольство, відстоюючи інтереси України у Лондоні?

Ми є свідками того, що у публічній площині питання Сирії останнім часом вийшло на перший план, відтіснивши «українське досьє». Цьому є об’єктивні причини, але зі свого боку намагаюся нагадувати уряду, парламенту і ЗМІ про те, що війна на сході України далека від завершення і російські війська нікуди не зникли.

Одним з найбільших викликів є потужна російська пропаганда. Кремль виділяє сотні тисяч фунтів на публікацію брудних статей про Україну на зразок «розіп’ятого хлопчика». Активно просуваються тези про «громадянську війну на сході України», інтерв’ю таких «борців проти українського фашизму» як Стрєлков, або ж новини про «конкурс на найбільш патріотичного кота «ЛНР».

Тож ми на регулярній основі відстежуємо подібні публікації і реагуємо на них.

Відзначу, що поява інформації про факти втручання РФ у передвиборчі перегони у США змусила і британську сторону більш уважно підходити до питання своєї інформаційної безпеки.

Що по термінам виходу Британії з ЄС: який алгоритм уже узгоджено і як це буде відбуватись?

Фото: EPA/UPG Прихильники *Брекзіту* вимагають пришвидчення процедури виходу з ЄС під час мітингу в Лондоні, 23 листопада 2016

Уряд Великої Британії має намір розпочати переговори з ЄС щодо виходу не пізніше 31 березня 2017 року і планує завершити їх до кінця 2019 року. До того часу уряд повинен представити на розгляд парламенту план та графік переговорного процесу з ЄС.

В британському суспільстві тривають дискусії щодо майбутньої моделі відносин з ЄС. Судячи з прагнення британської сторони зберегти доступ до Спільного ринку ЄС, але залишити за собою повний контроль за міграційними потоками, скоріше за все буде розроблено специфічну «британську модель» співпраці з ЄС. Очевидно, що переговори у форматі Британія-ЄС двадцяти семи не будуть простими.

Який буде Ваш прогноз щодо розвитку відносини США і Британії з президентом Трампом?

США традиційно були і незмінно залишаються стратегічним партнером Великої Британії. Пропоную на цьому етапі на гадати на кавовій гущі. Давайте дочекаємося перших офіційних контактів, які британська та американська сторона запланували одразу після інавгурації Дональда Трампа.

Фото: фото надано посольством України в Великобританії

З’явилась інформація, що США віддадуть Україну в сферу відповідальності РФ. Чи Велика Британія погодиться з таким підходом: піде в фарватері дій США чи у неї буде власна позиція?

Намагаюсь не коментувати чутки, тому що це невдячна справа. Наразі я не бачу підстав говорити про те, що Велика Британія самоусунеться від «українського питання».

За останні 25 років наші відносини переживали різні періоди, але чітко засвідчили, що українсько-британське партнерство не є ситуативним, оскільки побудоване на міцних засадах європейських цінностей.

Допоки існує політична воля з обох сторін, ми можемо бути впевнені у завтрашньому дні.