МИД Турции: Анкара не признает аннексию земель Украины Чавушоглу выразил надежду на выдачу США Фетхуллаха Гюлена.

Мевлют Чавушоглу Фото: EPA/UPG

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу на IX Конференции послов в Анкаре заявил, что сотрудничество с Россией важно для Турции, но оно не предусматривает пересмотра позиции Анкары в отношении конфликтов в Украине и Грузии.

Об этом сообщает агентство Anadolu.

"Мы поддерживаем территориальную целостность Украины и Грузии. Мы не признаем аннексию земель Украины", - сказал Чавушоглу.

Кроме позиции по Украине, министр осветил основные вопросы внешней политики Турции. В частности, Чавушоглу акцентировал на поддержке Турцией женевского процесса по Сирии и продолжении борьбы с ИГИЛом на севере Сирии.

Министр также выразил надежду на выдачу США Фетхуллаха Гюлена, которого Анкара обвиняет в организации попытки переворота в июле 2016 года, и акцентировал внимание на взаимодействии с Россией по сирийскому вопросу.

Крым был аннексирован Россией в марте 2014 года. Этому на полуострове предшествовало вторжение российских войск и референдум "под дулами". Киев и страны Запада не признали голосование легитимным, в отношении России были введены санкции. Изначально ограничения были направлены против индивидуальных физических и юридических лиц, однако позднее меры расширили и они затронули целые секторы российской экономики