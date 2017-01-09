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Минздрав РФ предложил увеличить рабочий день курильщиков

Ранее Минздрав РФ предлагал полностью запретить продажу табака людям, родившимся в 2015 году и позже.

Минздрав РФ предложил увеличить рабочий день курильщиков

Минздрав России планирует предоставить работодателям возможность увеличивать рабочий день сотрудников на время, потраченное ими на курение.

Такое предложение содержится в антитабачной концепции российского Минздрава на 2017–2022 годы, которая есть в распоряжении RNS.

"Возможность работодателя увеличивать продолжительность рабочего времени работника пропорционально времени, потраченному им на курение табака в течение рабочего дня", - говорится в документе.

Российское ведомство подготовило и другие меры по сокращению числа курильщиков в стране, в том числе дальнейшее повышение цен на сигареты и другие табачные изделия. Согласно концепции, с 2017 года может быть введен налог на розничную продажу обычных и электронных сигарет в размере 10% от цены товаров с направлением полученных средств в бюджеты регионов.

Ранее газета "Известия" сообщила, что Минздрав РФ в рамках концепции борьбы с курением предлагает запретить продавать табак людям, родившимся в 2015 году и позже, даже после того, как они станут совершеннолетними. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию, сказал, что такая инициатива принадлежит Минздраву и у Кремля нет какой-либо позиции на этот счет. Он добавил, что подобные предложения обычно "подлежат очень серьезному обсуждению".

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Тэги: Россия, борьба с курением
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