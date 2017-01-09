В Швейцарии начались переговоры по объединению Кипра Переговоры продлятся неделю, а в четверг к лидерам Кипра присоединится новый генсек ООН.

Мустафа Акынджи Фото: EPA/UPG

Президент Республики Кипр Никос Анастасиадис и президент непризнанной Турецкой Республики Северного Кипра Мустафа Акынджи в понедельник в Женеве начали переговоры об объединении острова.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Переговоры продлятся неделю, а в четверг к лидерам Кипра присоединится новый генсек ООН Антониу Гутерреш.

"Мы не пессимисты, но я не вижу необходимости в преувеличенных ожиданиях, что все просто произойдет. Нас ждет тяжелая неделя", - отметил Мустафа Акынджи.

Предварительные переговоры по объединению Кипра в ноябре прошлого года зашли в тупик из-за разногласий в вопросе распределения зон контроля между греческими и турецкими киприотами.

Турция с 1974 года оккупирует северную часть Кипра, которую она объявила Турецкой Республикой Северного Кипра. Мировое сообщество не признает эту оккупацию. С 2004 года Греческая Республика Кипр является членом ЕС. Законодательство Евросоюза не распространяется на северную часть острова, где расположена непризнанная Турецкая республика Северного Кипра. В свою очередь, Турция не признает правительство Республики Кипр. Власти Кипра с 2005 года блокируют переговоры между ЕС и Анкарой о вступлении Турции в Евросоюз.