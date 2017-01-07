Спецслужбы ФРГ обвинили российских хакеров в атаке на ОБСЕ В результате взлома серверов могли похитить секретные документы.

Немецкое Федеральное ведомство по охране Конституции заподозрило российских хакеров в атаке на ОБСЕ осенью прошлого года.

"Наш анализ показал, что структурные особенности этой атаки аналогичны тем, которые уже знакомы нам по другим кибератакам группировки APT 28, имеющим отношение к нападению на германский бундестаг", - заявил глава ведомства Ханс-Георг Масена в интервью агентству dpa, пишет DW.

"Есть признаки, указывающие на связь APT28 с российскими источниками", - добавил он.

О хакерской атаке на ОБСЕ стало известно в конце декабря прошлого года. Представители ОБСЕ признали, что в результате взлома серверов хакеры могли получить доступ к секретным документам организации и подвергли опасности целостность ее сетевой инфраструктуры. Угроза была устранена с помощью экспертов по информационным технологиям, к которым обратилась ОБСЕ.

Специалисты считают, что хакерская группа АРТ28, также известная под названием Fancy Bear ("Модный медведь"), работает под руководством Главного разведуправления (ГРУ) вооруженных сил России, тогда как группа АРТ29, известная еще как Cozy Bear ("Уютный медведь"), - под руководством ФСБ.

Власти Германии расследуют кибератаки на парламент Германии, в ходе которых были похищены секретные документы. Они были опубликованы сайтом WikiLaks 1 декабря. Речь шла о тайных договоренностях между Агентством национальной безопасности США и немецкой разведкой БНД.

ОБСЕ, в которую входит 57 стран, наблюдает за выборами и известна своей ролью в Украине, где контролирует режим прекращения огня между украинскими войсками и пророссийскими сепаратистами на востоке страны. В организацию входят США, Россия и Украина.