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Норвегия первой в мире отключит FM-радио

Страна переходит полностью на цифровое радио.

Норвегия первой в мире отключит FM-радио
Фото: pubpages.unh.edu

Норвегия на следующей неделе начнет отключать FM-радиовещание.

Об этом сообщает "ВВС-Украина".

"Закрытие FM-радио начнется с северного города Бодо 11 января. К концу года в Норвегии прекратят работу все FM-радиостанции. Таким образом эта страна станет первой, где FM полностью прекратит работу", - говорится в сообщении.

По мнению экспертов, это даст возможность внедрить цифровую радиотрансляцию, которая имеет высокую точность воспроизведения звука и больше каналов.

В то же время критики такого шага норвежского правительства говорят, что он преждевременный. Опрос местной газеты Dagbladet утверждает, что 66% норвежцев против отключения FM.

Наибольшей сложностью для такого шага выдаются автомобили - по оценкам, не менее 2 млн автомобилей в Норвегии не оснащены цифровыми радиоприемниками. Автомобилистам советуют приобрести специальные адаптеры, которые стоят около 1500 норвежских крон ($170).

Переход на цифровую радиотрансляцию означает, что источником радиовещания станут не аналоговые платформы, как AM и FM, а цифровые.

Для слушателей это означает, что им понадобится специальный приемник, чтобы ловить цифровой сигнал. Кроме того, некоторые радиостанции вещают через интернет.

Кроме Норвегии, над таким переходом также раздумывают Швейцария, Дания и Великобритания.

Напомним, в декабре радио "Шансон" выписали штраф 300 тыс. гривен за песню о российском флоте.

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Тэги: Норвегия, радио
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