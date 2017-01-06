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Германия установила "первые контакты" с администрацией Трампа, - МИД ФРГ

В ближайшие дни немецкие дипломаты посетят Вашингтон с целью "углубить контакты".

Германия установила "первые контакты" с администрацией Трампа, - МИД ФРГ

Германия начала устанавливать контакты с новой администрацией президента США, но пока не имеет четкого представления о том, какими будут приоритеты Дональда Трампа по внешнеполитической проблематике.

Об этом сказал официальный представитель МИД ФРГ Мартин Шефер на брифинге в пятницу, передает "Укринформ".

"Первые контакты уже установлены. Но четкой картины, какими будут действия Трампа во внешней политике, мы пока не получили", - сказал дипломат.

Шефер перечислил целый ряд важных для Европы внешнеполитических вопросов, по которым важно сотрудничество с США: Сирия, НАТО, кризисы на Ближнем Востоке, отношения с Россией, ситуация в Украине.

"Мы пока не видим, как новая администрация Трампа будет позиционировать себя по этим вопросам", - сказал представитель немецкого МИД.

С кем из новой команды общались немецкие дипломаты, Шефер на уточнил, но сообщил, что в Вашингтоне уже побывали представители ведомства, запланированы также поездки в ближайшие дни с целью "углубить контакты".

Как сообщалось ранее, команда Трампа увольняет послов, назначенных Обамой.

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Тэги: Германия, Дональд Трамп
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