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Доклад разведки США о кибератаках вызвал распродажу российских акций

Глава американской разведки пообещал назвать "мотив Путина" для хакерских атак.

Доклад разведки США о кибератаках вызвал распродажу российских акций
Фото: EPA/UPG

Биржевые инвестиционные фонды, торгующие акциями российских компаний, стали нести потери из-за начала распродажи ценных бумаг в их портфелях после заявления Национальной разведки США о вмешательстве России в выборы американского президента.

Об этом пишет MarketWatch.

По данным издания, активы фонда VanEck Vectors Russia ETF подешевели на 1,4%. За 5 января фонд продал 5,6 млн акций, при этом в среднем за 30 дней он продает около 11,7 млн акций. Кроме того, активы iShares MSCI Russia Capped ETF потеряли в цене 1,19%, а фонд Direxion Daily Russia Bull 3x Shares потерял на российских акциях 3%.

Директор Национальной разведки США Джеймс Клеппер 5 января заявил, что на следующей неделе будет опубликован доклад, раскрывающий причины, по которым президент РФ Владимир Путин решил вмешаться в американские выборы, передает ВВС.

По данным американской разведки, Кремль приказал взломать аккаунты электронной почты представителей Демократической партии США.

Ранее американский сенатор-республиканец Линдси Грэм также заявил, что США введут новые санкции против России в связи с хакерскими атаками.

В конце декабря США ввели новые санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров и спецслужб в выборы американского президента. Под санкции попали шесть человек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Администрация президента Барака Обамы также выслала 35 российских дипломатов и закрыла две загородных резиденции российского посольства в Нью-Йорке и Мэриленде.

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Тэги: США, Россия, хакеры, биржа
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