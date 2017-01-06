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В Германии около 60 человек пострадали при пожаре в лагере для беженцев

Всего в лагере проживают около 500 мигрантов.

В Германии около 60 человек пострадали при пожаре в лагере для беженцев
Фото: 3dvsem.com

В городе Хефельхоф на западе Германии около 60 человек пострадали при пожаре в центре размещения беженцев.

Об этом сообщила официальный представитель округа Падерборн, передает Deutsche Welle.

Один человек получил серьезные травмы, 30 пострадавших госпитализировали с подозрением на отравление дымом. Более 20 человек получили необходимую медицинскую помощь на месте.

Всего в лагере проживают около 500 соискателей убежища.

Возгорание началось в помещении одного из бывших военных бараков после полудня, ближе к вечеру пожарным удалось потушить пламя. Причины пожара пока неизвестны, ведутся следственные действия. В ближайшее время должны быть объявлены результаты экспертизы.

Напомним, это уже не первый инцидент с поджогом приюта для мигрантов в Германии. В сентябре 2016 года в немецкой коммуне Герстунген дважды поджигали приют для беженцев. Ранее в немецком городе Хаппенхайм вблизи Франкфурта в приюте для беженцев произошел пожар, в результате которого 5 человек получили ранения.

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Тэги: пожары, Германия, беженцы
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