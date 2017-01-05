В отчете о кибератаках в ходе выборов в США упомянуты высокопоставленные чиновники РФ По мнению авторов доклада, Россия "представляет главную и постоянно растущую угрозу" США.

Джеймс Клэппер Фото: EPA/UPG

Разведслужбы США предоставили Бараку Обаме отчет о кибератаках накануне президентских выборов в США. Утверждается, что за ними стоят высокопоставленные чиновники из РФ, передает DW.

"По нашей оценке, только самые высокопоставленные российские чиновники могли санкционировать недавние кражи и раскрытие данных с прицелом на выборы", - озвучил перед Сенатом совместное заявление разведслужб директор Национальной разведки США Джеймс Клэппер, передает агентство AFP.

Впрочем, по словам Клэппера, действия российских хакеров не повлияли на итоги выборов.

Американские спецслужбы считают, что Кремль за последние годы стал проводить "более агрессивную стратегию в киберпространстве". По мнению авторов доклада, Россия "представляет главную и постоянно растущую угрозу" правительству США, а также военным, дипломатическим и коммерческим операциям страны, равно как критической инфраструктуре Соединенных Штатов.

Будущий президент США Дональд Трамп будет проинформирован о содержании отчета разведслужб 6 января. Незасекреченная часть доклада будет обнародована спустя несколько дней, собщили источники в администрации США. 9 декабря Обама поручил спецслужбам расследовать серию хакерских атак в предвыборный период и распорядился предоставить соответствующий отчет до конца своего президентского срока - 20 января 2017 года.

29 декабря США ввели новые санкции в отношении России из-за предполагаемого вмешательства российских хакеров и спецслужб в президентские выборы в США. Под санкции попали шесть чловек и пять организаций, в том числе ФСБ и ГРУ. Из США также быди выдворены 35 российских дипломатов.

Кроме того, США обнародовали результаты расследования хакерских атак на американские организации во время избирательной кампании. Отмечается, что приведенные в нем данные являются результатом совместной работы Министерства внутренней безопасности и ФБР. В документе упоминаются кибератаки на США летом 2015 года и весной 2016 года двумя группами российских спецслужб, которые ранее неоднократно взламывали компьютеры государственных учреждений, исследовательских центров и частных компаний по всему миру.

При этом ранее избранный президент США Дональд Трамп подверг сомнению работу американских спецслужб в отношении возможных кибератак.