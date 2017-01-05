Спецтема Россия В Санкт-Петербурге протестующие дальнобойщики перекрыли платную магистраль Дальнобойщиков вызывают в отделение полиции для разбирательства.

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В Санкт-Петербурге дальнобойщики заблокировали движение по Западному скоростному диаметру (ЗСД), протестуя против решения сделать эту магистраль платной.

Об этом сообщает "Деловой Петербург".

По данным издания, 10 участников акции на грузовике, "Газели" и трех легковых автомобилях протаранили шлагбаумы и блокировали проезд. На место проведения акции приехали сотрудники ГИБДД и оформили протоколы по факту столкновений со шлагбаумами, задержаний не было.

По словам одного из организаторов акции, председателя Объединения перевозчиков России Андрея Бажутина, водители добиваются бесплатного проезда по Западному скоростному диаметру. Он отметил, что действия протестующих были законными, потому что у них есть право встать на пунктах оплаты.

Корреспондент радиостанции "Эхо Москвы" сообщил в своем Twitter, что во время проведения акции у пунктов оплаты собралась большая пробка. По его словам, дальнобойщиков вызывают в отделение полиции для разбирательства.

Движение на последнем центральном участке ЗСД было открыто в начале декабря. Стоимость проезда по разным участкам трассы колеблется от 45 до 300 рублей для разных видов транспорта.

Напомним, что с конца прошлого года в России проходят массовые протесты дальнобойщиков против системы "Платон", которая обеспечивает взимание платы за проезд большегрузов по федеральным трассам.

26 февраля Госдума РФ приняла в третьем чтении законопроект, приравнивающий автопробеги к митингам, а создание палаточных городков - к пикетированию.