WikiLeaks увеличил вознаграждение за пропавшие данные о переписке Клинтон Ресурс продолжает поиски "администратора-агента Обамы".

WikiLeaks

Электронный ресурс WikiLeaks заявил об увеличении вознаграждения до $30 тыс. за информацию об исчезнувших данных относительно электронной переписки экс-кандидата в президенты США Хиллари Клинтон.

Об этом говорится в заявлении организации на ее странице в Twitter.

"Мы увеличили вознаграждение за арест или разглашение уничтоженной чиновниками администрации Обамы информации (в отношении переписки Хиллари Клинтон - ред.) до $30000", - говорится в сообщении.

We increased the reward for the arrest or exposure of Obama admin officials destroying info to $30,000, thanks to a donor stepping forward. — WikiLeaks (@wikileaks) January 4, 2017

В организации также поблагодарили спонсоров за возможность увеличения вознаграждения.

Ранее сайт WikiLeaks заявил, что, вероятно, из Управления национальных архивов и учетных документов США пропал жесткий диск с информацией об электронной переписке экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон, и предложил выплатить $20 тыс. награды за информацию, которая приведет к аресту или объявления любого "администратора-агента Обамы", который уничтожил записи.

Тысячи электронных писем, опубликованных Wikileaks, были получены после взлома почты менеджера кампании Клинтон Джона Подесты. Эксперты по кибербезопасности в США назвали подозреваемыми во взломе поддерживаемых Россией хакеров. Россия любые обвинения о причастности к кибератакам в США отрицает.