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"Исламское государство"

Турция заявила о ликвидации полевого командира ИГИЛ в Сирии

ВС Турции нанесли 74 удара по объектам джихадистов.

Турция заявила о ликвидации полевого командира ИГИЛ в Сирии
Турецкие танки на границе с Сирией
Фото: EPA/UPG

В рамках операции "Щит Евфрата" вооруженные силы Турции заявили о нанесении ударов по 74 объектам террористов "Исламского государства" (ИГИЛ) на севере Сирии и ликвидации одного из полевых командиров боевиков.

Об этом сообщает агентство Anadolu со ссылкой на Генштаб Турции.

"Уничтожены оборонительные позиции, командный пункт, средства огневой поддержки и транспортные средства террористов. Убиты 20 боевиков ИГИЛ, в том числе один из известных полевых командиров террористов, имя которого пока не раскрывается", - говорится в сообщении.

Антитеррористическая операция "Щит Евфрата" при поддержке ВС Турции продолжается на севере Сирии с 24 августа этого года.

Официальный Дамаск заявил, что проводимая Анкарой операция нарушает суверенитет Сирии.

Ранее Пентагон заявил, что трое высокопоставленных террористов ИГИЛ в Ираке и один местный лидер организации в Сирии были уничтожены в результате успешных операций иеждународной коалиции за последний месяц.

Напомним, конфликт между сторонниками и противниками Башара Асада начался в марте 2011 года и со временем перерос в гражданскую войну. По оценкам ООН, жертвами конфликта стали более 360. тыс. человек, правозащитники сообщают о более чем 470 тыс. погибших.

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Тэги: Турция, Сирия, борьба с терроризмом, "Исламское государство" (ИГИЛ)
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