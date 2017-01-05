В Берлине задержали еще одного подозреваемого в причастности к теракту на ярмарке Подозреваемый встречался с предполагаемым исполнителем берлинского теракта вечером накануне преступления.

Теракт в Берлине Фото: EPA/UPG

Гражданин Туниса задержан в Берлине в ходе обыска в приюте для беженцев по подозрению в причастности к теракту в Берлине.

Об этом заявила официальный представитель генпрокуратуры ФРГ в прямом эфире телеканала N24.

"Двадцатишестилетний гражданин Туниса, по данным следствия, подозревается в причастности к совершению тяжкого преступления против государственного правопорядка", - сказала она, добавив, что "подозрений пока недостаточно для того, чтобы генпрокуратура выдала ордер на его арест", решение о предварительном заключении вынес берлинский суд.

По словам представителя генпрокуратуры, подозреваемый гражданин Туниса был знаком с Анисом Амри с конца 2015 года и встречался с предполагаемым исполнителем берлинского теракта вечером накануне преступления.

"По меньшей мере, он мог знать о готовящемся", - сказала представитель ведомства, добавив, что в ходе обыска комнаты подозреваемого были изъяты средства связи.

Напомним: гражданин Туниса Анис Амри, который является главным подозреваемым в совершении теракта в Берлине, был застрелен в пригороде Милана Сесто-Сан-Джованни 23 декабря.

Вечером 19 декабря грузовик с польскими номерными знаками въехал на территорию рождественской ярмарки, проходившей в центре города. Жертвами наезда грузовика в толпу стали 12 человек, еще 48 пострадавших доставлены в больницы с ранениями различной степени тяжести.