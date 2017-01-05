Спецтема "Исламское государство" Международная коалиция ликвидировала четырех лидеров ИГИЛ в Сирии и Ираке В Сирии были успешно ликвидированы целые подразделения джихадистов.

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В результате успешных операций международной коалиции в течение последнего месяца были убиты трое высокопоставленных террористов группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Ираке и один местный лидер организации в Сирии.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.

Уточняется, что речь идет о ликвидации таких высокопоставленных террористов в Ираке, как Ахмад Абдулла, Хамад аль-Махалави, Абу Турк и Фалах аль-Рашиди.

Аль-Махалави был представителем "Аль-Каиды", который перешел в ИГИЛ и проводил операции в долине реки Евфрат. Он был уничтожен ударом вблизи иракского города Каим 21 декабря.

Абу Турк занимался вопросами финансирования операций ИГИЛ и отвечал за поступление средств лидерам террористов. Он был ликвидирован в районе иракского города Шаркат 4 декабря.

Аль-Рашиди возглавлял усилия в проведении операций с применением заминированных автомобилей в Мосуле - одного из основных видов нападения террористов на иракские силы безопасности и гражданских.

Кроме того, в Сирии были успешно ликвидированы целые подразделения боевиков, в том числе местный лидер ИГИЛ Абу Джандаль аль-Кувейти, который активно боролся за установление и сохранение контроля группировки в регионе.

Как сообщалось 3 января, более 400 боевиков ИГИЛ проникли в Европу.