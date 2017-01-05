Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Истории известных фильмов с маленьким бюджетом
Кто заплатит за Приватбанк
Кто заплатит за Приватбанк
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
Почему командованию ВМС не нравится реформа НАТО
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
"Быстрый разбор": Интерсити Киев - Перемышль
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Что шокировало в Киеве переселенку из Севастополя
Боснийский сценарий для Украины
Боснийский сценарий для Украины
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
Як живуть мешканці Кам'янки та Гранітного
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
"Украинские землячества России" как элемент информационной войны
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
«Нас жаліти не можна, і самим не можна жалітися»
ГлавнаяМир
Спецтема
"Исламское государство"

Международная коалиция ликвидировала четырех лидеров ИГИЛ в Сирии и Ираке

В Сирии были успешно ликвидированы целые подразделения джихадистов.

Международная коалиция ликвидировала четырех лидеров ИГИЛ в Сирии и Ираке
Фото: www.1news.az

В результате успешных операций международной коалиции в течение последнего месяца были убиты трое высокопоставленных террористов группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в Ираке и один местный лидер организации в Сирии.

Об этом говорится в сообщении Министерства обороны США.

Уточняется, что речь идет о ликвидации таких высокопоставленных террористов в Ираке, как Ахмад Абдулла, Хамад аль-Махалави, Абу Турк и Фалах аль-Рашиди.

Аль-Махалави был представителем "Аль-Каиды", который перешел в ИГИЛ и проводил операции в долине реки Евфрат. Он был уничтожен ударом вблизи иракского города Каим 21 декабря.

Абу Турк занимался вопросами финансирования операций ИГИЛ и отвечал за поступление средств лидерам террористов. Он был ликвидирован в районе иракского города Шаркат 4 декабря.

Аль-Рашиди возглавлял усилия в проведении операций с применением заминированных автомобилей в Мосуле - одного из основных видов нападения террористов на иракские силы безопасности и гражданских.

Кроме того, в Сирии были успешно ликвидированы целые подразделения боевиков, в том числе местный лидер ИГИЛ Абу Джандаль аль-Кувейти, который активно боролся за установление и сохранение контроля группировки в регионе.

Как сообщалось 3 января, более 400 боевиков ИГИЛ проникли в Европу.

Новости по теме:

Тэги: Сирия, Ирак, Пентагон, борьба с терроризмом, "Исламское государство" (ИГИЛ)
Реклама

Читайте в разделе