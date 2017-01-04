Названа дата начала переговоров сирийского правительства и оппозиции в Астане Чавушоглу назвал основное условия для реализации переговоров.

Мевлют Чавушоглу Фото: EPA/UPG

Переговоры между властями Сирии и вооруженной оппозицией начнутся в Астане 23 января.

Об этом сообщил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу информационному агентству Anadolu.

Министр пояснил, что они станут возможны только в том случае, если режим прекращения огня не будет нарушаться.

Ранее он обвинял в нарушении перемирия представителей шиитской группировки "Хезболла", которая сражается на стороне сирийского режима. Чавушоглу также заявлял, что представители российских властей прибудут в Анкару 9-10 января для обсуждения общих положений сирийского перемирия.

29 декабря были достигнуты договоренности о прекращении огня в Сирии. Также сообщалось, что правительство Сирии и вооруженная оппозиция решили начать переговоры. Режим прекращения огня на всей сирийской территории вступил в силу в 00:00 30 декабря. Гарантами перемирия выступили Россия и Турция.