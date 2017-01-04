В Берлине прошел обыск у возможного сообщника террориста Амри По версии следствия, подозреваемый знал о планах Амри и, вероятно, помогал ему воплотить их.

Фото: EPA/UPG

Следователи в Берлине во вторник, 3 января, провели обыск в одном из приютов для беженцев, где жил человек, который, вероятно, поддерживала контакт с главным подозреваемым в совершении нападения на рождественской ярмарке в Берлине Анисом Амри.

Об этом сообщили в Федеральной прокуратуре Германии, передает Deutsche Welle.

Согласно сообщению, есть подозрения, что 26-летний выходец из Туниса знал о планах Амри и, вероятно, помогал ему воплотить их. По версии правоохранительных органов, оба тунисца познакомились позднее всего в конце 2015 года и даже "незадолго до нападения" еще тесно контактировали.

Кроме того, был проведен обыск в другом жилье в Берлине, где живет второй мужчина, с которым контактировал Амри. Этого человека следователи называют свидетелем.

"Обыски проводились с целью получить еще больше данных относительно поведения Аниса Амри до и после совершения нападения", - отмечают в прокуратуре.

Напомним, вечером 19 декабря грузовик въехал в толпу людей на рождественской ярмарке в центре Берлина. Погибли 12 человек, в частности гражданин Украины, около 50 были ранены. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство". На руле и в кабине грузовика обнаружены отпечатки пальцев тунисца Аниса Амри. Кроме того, в кабине полиция также нашла его удостоверение.

Анис Амри был убит 23 декабря полицейскими Милана, когда он отказался показать свои документы.