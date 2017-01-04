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За пять дней иракский Мосул покинули 13 тыс. человек, - ООН

Всего с 17 октября 2016 года город покинули около 130 тыс. человек.

За пять дней иракский Мосул покинули 13 тыс. человек, - ООН
Турецкий парламент
Фото: EPA/UPG

За последние пять дней иракский Мосул, где ведется военная кампания по освобождению города от террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ), покинули 13 тысяч человек.

Об этом сообщил пресс-секретарь ООН Стафан Дюжаррик.

"Поток людей, ежедневно покидающих город, увеличился почти на 50%, с 1600 до 2300 человек в день с момента активизации военной кампании", - сказал он.

Всего с 17 октября 2016 года, когда началась военная операция по освобождению Мосула, город покинули около 130 тыс. человек.

Дюжаррик подчеркнул, что жители освобожденных от террористов районов Мосула получают гуманитарную помощь ООН. Так, ежедневно им поставляют около миллиона литров воды, а также продовольствие и предметы первой необходимости.

Мосул, второй по величине город Ирака, находится под контролем ИГИЛ более двух лет.

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Тэги: Турция, чрезвычайное положение, меры безопасности, попытка военного переворота в Турции (2016)
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