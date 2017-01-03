Турецкая полиция рассказала о личности исполнителя теракта в Стамбуле Официально личность террориста не подтверждалась.

Подозреваемый в стрельбе в ночном клубе Reina Фото: bbc.com

Мужчина, совершивший теракт в ночном клубе в Стамбуле, может быть выходцем из Киргизии, Узбекистана или восточных районов Китая. Ему около 25 лет.

Об этом пишет турецкое информагентство Dogan.

По информации испанского агентства EFE, исполнителем теракта может быть 28-летний Иакхе Машрапов. Паспорт этого человека, как утверждает EFE, показали в эфире турецкого телеканала TRT World.

Исполнителю теракта в Стамбуле удалось скрыться после того, как он устроил стрельбу в ночном клубе. По информации TRT World, полиция задержала 12 человек по подозрению в причастности к теракту. По всему городу проходят полицейские рейды. Официально личность террориста не подтверждалась.

Нападение на популярный ночной клуб в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный мужчина открыл стрельбу по толпе из автомата. В результате погибли 39 человек, почти 70 получили ранения.

Ответственность за случившееся взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".

Как сообщалось ранее, операция по поимке террориста в Стамбуле завершилась безрезультатно.