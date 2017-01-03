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Власти Чили объявили "красный" уровень опасности из-за пожаров

В портовом городе Вальпараисо сгорели около сотни домов.

Власти Чили объявили "красный" уровень опасности из-за пожаров
Фото: EPA/UPG

В Чили объявлен "красный" уровень опасности из-за природного пожара, полыхающего в районе портового города Вальпараисо.

Как сообщает министерство внутренних дел и общественной безопасности страны, огонь распространился на 50 гектаров в основном лесной территории.

По данным агентства Reuters, пожар разрушил около сотни домов. Особо уязвимыми являются бедные кварталы города, расположенные выше по склонам гор, преимущественно с деревянными домами.

Министр внутренних дел Чили заявил по местному телевидению, что из-за пожара пострадали 19 человек, 16 из них - из-за респираторных проблем.

Власти присвоили пожару высший "красный" уровень опасности, на тушение направлены десятки пожарных бригад.

Из района пожаров эвакуированы несколько сот человек, у 48 тысяч жителей нет электричества.

Пожары вспыхнули в лесах из-за ветреной и сухой погоды. Засуха вызвала в прошлом году рекордное число пожаров в Чили.

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Тэги: пожары, Чили
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