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Маккейн: Путин никогда не победит украинский народ

Сенатор добавил, что США поддерживают Украину.

Маккейн: Путин никогда не победит украинский народ

Американский сенатор Джон Маккейн (Республиканская партия, Аризона) заявил, что президент России Владимир Путин никогда не сможет победить украинский народ.

Об этом он сказал во время визита в Мариуполь.

"Владимир Путин, вы никогда не победите украинский народ и не сможете лишить его свободы и независимости", - заявил Маккейн.

Обращаясь к украинскому народу, Маккейн также отметил, что США поддерживают Украину. "Мы с вами. Ваша борьба - это наша борьба, и мы победим вместе", - заявил американский сенатор.

Напомним, что накануне президент Петр Порошенко вручил Маккейну орден Свободы (высшая награда Украины для иностранных граждан).

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Тэги: Владимир Путин, Джон Маккейн, боевые действия на востоке Украины
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