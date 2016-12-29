​США подтвердили связь хакеров Fancy Bear и Cozy Bear со спецслужбами России Они в том числе имеют отношение к кибератакам против Украины.

Фото: fancybear.net

Министерство внутренней безопасности США и Федеральное бюро расследований обнародовали технический отчет о кибератаках России, в котором подтверждается причастность хакерских группировок Fancy Bear и Cozy Bear к спецслужбами РФ.

Он обнародован на сайте Компьютерной команды экстренной готовности США (US-CERT).

Отчет содержит информацию о том, каким образом происходят атаки, а также рекомендации по защите от них.

В нем сообщается, что две хакерские группировки, связанные с российской разведкой, дважды за последние полтора года - летом 2015 и в весной 2016 - атаковали американские правительственные организации, в том числе неназванную политическую партию. Нападение происходило в виде массовых рассылок электронных писем (фишинг). Во время последней атаки хакерам удалось получить доступ к аккаунтам нескольких высокопоставленных членов этой партии. Была украдена информация, которая затем просочилась в прессу и была опубликована.

Очевидно, что речь идет о Демократической партии и лично Джоне Подесте, который вел предвыборную кампанию Клинтон. Его письма появились на сайте WikiLeaks, который, таким образом, тоже может иметь связь со спецслужбами РФ.

В отчете опубликованы десятки названий хакерских группировок, которые связаны с разведкой России. Технически их называют Advanced Persistent Threat (APT) 29 и Advanced Persistent Threat (APT) 28, но также они известны под названиями Cozy Bear, Fancy Bear и многими другими.

В числе них - BlackEnergy2 APT. "Троян" с таким названием в конце 2015 года использовался, чтобы обесточить часть Ивано-Франковской области Украины.

Напомним, что Соединенные Штаты Америки ввели санкции против России за попытки вмешаться в выборы президента. В "черный список" попали шесть граждан России, в том числе руководитель Главного разведывательного управления Игорь Коробов, его заместители Владимир Алексеев, Игорь Костюков, Сергей Глизунов, а также два других россиянина (судя по всему хакеры) - Алексей Белан (никнеймы Абырвалг, Федюня, Маг, Мистер Магистр) и Евгений Богачев (никнеймы Ластик, Монстр, Славик, lucky12345, Pollingsoon).