В Израиле отменили голосование по строительству домов в Восточном Иерусалиме По данным СМИ, Израиль решил не обострять отношения с США.

Нетаньяху Фото: EPA/UPG

Муниципальный комитет Иерусалима отменил запланированное на среду голосование по вопросу выдачи разрешений на строительство примерно 500 домов в Восточном Иерусалиме.

Как сообщает агентство Рейтер, требование об отмене голосования исходит от премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

По данным агентства, решение вызвано нежеланием дополнительно обострять отношения с США в преддверии выступления госсекретаря США Джона Керри по ситуации на Ближнем Востоке и вопросу израильских поселений на палестинских территориях.

Израиль оккупировал Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны 1967 года и позже аннексировал его. Однако палестинцы категорически против любых попыток израильской стороны распространить власть на эту часть города. Израиль считает Иерусалим "единой и неделимой" столицей государства, в то время как палестинцы требуют, чтобы Восточный Иерусалим был возвращен им.

Напомним, 23 декабря Совбез ООН принял резолюцию, в которой говорится, что создание Израилем поселений на оккупированной палестинской территории "не имеет юридической силы и является вопиющим нарушением международного права". Ее поддержали 14 из 15 членов Совбеза, в том числе Украина. США воздержались, но при этом не воспользовались своим правом вето.

Израиль в ответ отменил визит Гройсмана, который планировался на 27-28 декабря. Накануне МИД Украины вызвал посла Израиля для объяснений.

Кроме того, власти Израиля заявили, что не будут выполнять положения резолюции Совбеза ООН, а также пообещали провести ревизию своих отношений с ООН.