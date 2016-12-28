При взрыве в Кабуле пострадали депутат парламента с сыном Пока что никто не взял на себя ответственность за взрыв.

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При взрыве в столице Афганистана Кабуле пострадали депутат парламента от провинции Бамиан и его сын.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на отдел безопасности парламента страны.

В результате взрыва машина парламентария Факора Бехишта была уничтожена, еще несколько автомобилей были повреждены, а в ближайших к месту происшествия магазинах выбило стекла.

Пока что никто не взял на себя ответственность за взрыв.

Как отмечает Рейтер, на прошлой неделе еще один член афганского парламента стал целью террориста-смертника. Тогда при взрыве погибли семь человек, однако сам депутат выжил.