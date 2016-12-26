Тайфун "Нок-Тен" унес жизни шести человек Стихия заставила более 380 тыс. граждан покинуть дома и скрываться в специальных хранилищах.

Фото: EPA/UPG

В результате тайфуна "Нок-Тен", пронесшегося филиппинскими провинциями Албай и Кэсон, погибли по меньшей мере шесть человек. Об этом в понедельник, 26 декабря, сообщили представители местных властей, передает DW.

Сообщается, что в провинции Албай погибли три человека, среди погибших - супруги преклонного возраста. Кроме того, стихия заставила более 380 тыс. граждан покинуть дома и скрываться в специальных хранилищах.

Порывы сильного ветра и обильные осадки привели к значительным разрушениям и повреждениям линий электропередач, много домов отрезано от электроснабжения, заблокированы дороги. Ветер, скорость которого иногда достигала 225 километров в час, также разрушил большое количество зданий и нанес значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям.

Из-за стихии более 12 тыс. пассажиров судов вынуждены были пересидеть в портах, ведь корабли не выходили в море. В аэропортах были отменены или перенесены более 300 рейсов, сообщает информационное агентство AP.

Ежегодно Филиппинами проносятся около 20 тайфунов. Некоторые бывают особенно разрушительными. Так, в ноябре 2013 года в результате тайфуна "Хаян" погибли более 7,3 тыс. человек.

Напомним, в прошлом году Тайфун "Коппу" (так же известный как "Ландо") обрушился на крупнейший остров Филиппинского архипелага Лусон. Скорость ветра достигала 250 км в час. Из-за стихийного бедствия властям пришлось эвакуировать 10 тысяч человек.