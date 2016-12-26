Спецтема "Исламское государство" 30 гражданских погибли в Сирии при атаке ИГИЛ Джихадисты начали наступление на сирийский город Эль-Баб, чтобы не дать гражданским покинуть его.

Боевики "Исламского государства" Фото: EPA/UPG

Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в воскресенье, 25 декабря, убили по меньшей мере 30 гражданских в сирийском городе Эль-Баб, множество людей получили ранения.

Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на турецких военных.

Отмечается, что джихадисты начали наступление на Эль-Баб, чтобы не дать гражданским покинуть город.

Несколько недель назад сирийские оппозиционные группировки и турецкие войска взяли город Эль-Баб в осаду в рамках операции "Щит Евфрата", которая продолжается на севере Сирии с 24 августа этого года.

На прошлой неделе ИГИЛ опубликовало видео сожжения двоих турецких солдат, участвовавших в антитеррористической операции,