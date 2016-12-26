30 гражданских погибли в Сирии при атаке ИГИЛ
Джихадисты начали наступление на сирийский город Эль-Баб, чтобы не дать гражданским покинуть его.
Боевики террористической группировки "Исламское государство" (ИГИЛ) в воскресенье, 25 декабря, убили по меньшей мере 30 гражданских в сирийском городе Эль-Баб, множество людей получили ранения.
Об этом сообщает агентство Рейтер со ссылкой на турецких военных.
Отмечается, что джихадисты начали наступление на Эль-Баб, чтобы не дать гражданским покинуть город.
Несколько недель назад сирийские оппозиционные группировки и турецкие войска взяли город Эль-Баб в осаду в рамках операции "Щит Евфрата", которая продолжается на севере Сирии с 24 августа этого года.
На прошлой неделе ИГИЛ опубликовало видео сожжения двоих турецких солдат, участвовавших в антитеррористической операции,