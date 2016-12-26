Кремль заявил об отсутствии приоритетных версий крушения Ту-154 По последним данным, спасатели нашли тела 11 погибших и более 150 обломков Ту-154.

Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG Фото: EPA/UPG

Кремль призвал дождаться официальных выводов расследования крушения самолета Ту-154.

Пока нет приоритетной версии авиакатастрофы, сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает "Дождь".

"Пока не получает развитие ни одна из версий. Министр (транспорта РФ Максим - ред.) Соколов вчера говорил, что рассматриваются все версии. Но, как вы знаете, версия о теракте - она далеко не в первых рядах", - сказал Песков.

Он добавил, что сейчас все концентрируются на поисковых работах. "Главное - это завершение поисковых работ, чтобы выяснить все обстоятельства этой катастрофы", - сказал Песков.

Ранее Соколов сообщил, что к крушению самолета могли привести техническое состояние самолета или ошибка пилотирования. Он добавил, что теракт не рассматривают среди основных версий.

Ту-154, принадлежавший министерству обороны России, потерпел крушение в Черном море через две минуты после вылета из Адлера. На борту находились 92 человека, в том числе военные, гражданские служащие, члены армейского ансамбля песни и пляски, которые должны были давать концерт для военных в Сирии, журналисты и врач Елизавета Глинка.

По последним данным, спасатели нашли тела 11 погибших и более 150 обломков Ту-154. Утром 26 декабря в Москву прибыл первый самолет с телами жертв.

Накануне Минобороны РФ сообщили, что разбившийся самолет перед вылетом был технически исправен. По данным ведомства, управлявший Ту-154 пилот неоднократно летал по заданному маршруту и был опытным летчиком.